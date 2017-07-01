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المسؤولون السياسيون والإداريون يضعون أيديهم على قلوبهم وقرارات حاسمة تنتظرهم بعد الخطاب الملكي

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 23:45 المسؤولون السياسيون والإداريون يضعون أيديهم على قلوبهم وقرارات حاسمة تنتظرهم بعد الخطاب الملكي | بوليتيك
المسؤولون السياسيون والإداريون يضعون أيديهم على قلوبهم وقرارات حاسمة تنتظرهم بعد الخطاب الملكي
عرف نص الخطاب الملكي مساء اليوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش، توجيهات سامية وعدة رسائل قوية، رفرفت لها قلوب المواطنين ، ستجعل العديد من المسؤولين السياسيين والإداريين يضعون أيديهم على قلوبهم ،

"شوف تيفي"

عرف نص الخطاب الملكي مساء اليوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش، توجيهات سامية وعدة رسائل قوية، رفرفت لها قلوب المواطنين ، ستجعل العديد من المسؤولين السياسيين والإداريين يضعون أيديهم على قلوبهم ، وسيغيب النوم عن عيونهم هذه الليلة .

ومن المنتظر أن تترتب عن هذا الخطاب الملكي التاريخي قرارات حاسمة ، لاسيما أن الملك محمد السادس أشار بشكل واضح إلى مسؤولية المؤتمنين على مصالح الناس وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق نصوص الدستور المغربي في هذا الإطار .

كما جاء على لسان الملك : "ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس"

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شوف تيفي الملك خطاب عيد العرش رسائل قوية تعطيل العمل مصالح الناس

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