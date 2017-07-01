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بالفيديو..خطاب الملك واضح وصريح وشفاف وشجاع. ..وعلى المسؤولين العمل أو تقديم الاستقالة والخضوع للمحاسبة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 23:04 بالفيديو..خطاب الملك واضح وصريح وشفاف وشجاع. ..وعلى المسؤولين العمل أو تقديم الاستقالة والخضوع للمحاسبة | بوليتيك
بالفيديو..خطاب الملك واضح وصريح وشفاف وشجاع. ..وعلى المسؤولين العمل أو تقديم الاستقالة والخضوع للمحاسبة
قال المحلل السياسي ادريس القصوري في اتصال له مع ''شوف تيفي'' ليلة يومه السبت، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش،كان واضحا وصريحا وشفافا وشجاعا ، احتوى على العديد من النقاط البارزة والمثيرة، والتي

"شوف تيفي"

قال المحلل السياسي ادريس القصوري في اتصال له مع "شوف تيفي" ليلة يومه السبت، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش،كان واضحا وصريحا وشفافا وشجاعا ، احتوى على العديد من النقاط البارزة والمثيرة، والتي فككت المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وأشارت إلى تفعيل دستور 2011 انطلاقا من تحقيق العدالة بين المواطن والمسؤول وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح القصوري أن الخطاب الملكي، أكد على مفهوم جديد للسلطة، وأشار إلى أن دستور 2011 مرجع في البلاد كسياسية وكشعار وكممارسة وكسلوك سواء للأفراد أو المؤسسات والبرلمان وللحكومة والمسؤولين الترابيين لأن الغاية منه جعل التنمية في صالح الوطن والمواطن.
وأضاف القصوري أن الخطاب تناول نقطة مهمة، ويتعلق الأمر بتحمل الأحزاب لمسؤولياتها والتي تم التخلي عنها كليا ما جعل الدولة في مواجهة مع المواطن ومع الشارع ومع الأمن الذي وجد نفسه محرجا في أوضاع تحمل خلالها المسؤولية وهو بريء منها لأنه أداة لحفظ الاستقرار وأمن المواطن.

وأكد القصوري أن الخطاب تأسيس لمرحلة جديدة، تهم عمل المسؤولين الذين عليهم إما تحمل المسؤولية أو تقديم الاستقالة والخضوع للمحاسبة، مضيفا أن الخطاب أكد بأن هؤلاء المسؤولين ومن اليوم فصاعدا عليهم تحمل مسؤوليتهم وأن يكونوا قدر المهمة المنوطة بهم من خلال استغلال جميع صلاحياتهم في خدمة المواطن، والتخلي عن الشعارات الجوفاء والمقرات المغلقة
وختم المحلل السياسي في كشفه عن أبرز نقاط الخطاب الملكي، بأن الخطاب كان بمثابة صدمة لتغيير عقلية بعض المسؤولين المتحجرة سواء تلك المتواجدة في الأحزاب أو الإدراة.

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المغرب شوف تيفي ادريس القصوري الدولة الملك محمد السادس الخطاب الملكي

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اليوم 14:40 GMT

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