بالصـورة.. هكذا تفاعل سكان الحسيمة مع خطاب عيد العرش ﻿

تفاعل عدد كبير من سكان الريف و بالضبط بمدينة الحسيمة مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش.

شوف تيفي:



تفاعل عدد كبير من سكان الريف و بالضبط بمدينة الحسيمة مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش.

و في هذا الإطار توصلت "شوف تيفي" بصورة تظهر عدد من المواطنين و هم يتابعون خطاب الملك الذي انتقد من خلاله عدد من المسؤولين السياسيين على تعطيل أوراش و مشاريع تنموية بالمنطقة.

و قال الملك في هذا السياق،لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.