عاجل و رسميا..هذا ما سيقوم به الملك محمد السادس بعد خطاب عيد العرش ﻿

بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيترأس يومي الأحد والاثنين الاحتفالات بعيد العرش المجيد.

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بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيترأس يومي الأحد والاثنين الاحتفالات بعيد العرش المجيد.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الشأن... " بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة على أنه :

يوم الأحد 30 يوليوز 2017 م بقصر مرشان بطنجة :

سيترأس جلالته حفل استقبال على الساعة 13 و45 دقيقة.

وستترأس صاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات مأدبة عشاء يقيمها جلالته أعزه الله على الساعة التاسعة مساء.

ويوم الاثنين 31 يوليوز 2017م :

- ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، يترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

- وبنادي الحرس بمدينة تطوان، يتلقى جلالة الملك أعزه الله تهاني القوات المسلحة الملكية، كما يستقبل جلالته الضباط المتفوقين المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، حيث ستقام مأدبة غداء بهذه المناسبة المجيدة.

- وابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عشية هذا اليوم، يترأس جلالة الملك نصره الله حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان".