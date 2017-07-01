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​الملك محمد السادس: ​يوجه ​​رسالة​ خطيرة الى الأحزاب السياسية​​.. شوفو شنو قال​​

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 22:19 ​الملك محمد السادس: ​يوجه ​​رسالة​ خطيرة الى الأحزاب السياسية​​.. شوفو شنو قال​​ | بوليتيك
​الملك محمد السادس: ​يوجه ​​رسالة​ خطيرة الى الأحزاب السياسية​​.. شوفو شنو قال​​
خلال الخطاب الملكي مساء اليوم بمناسبة عيد العرش وجه الملك​​ محمد السادس رسالة قوية إلى الهيآت السياسية وحملها جزء من المسؤولية قائلا : ''إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها،

"شوف تيفي"

خلال الخطاب الملكي مساء اليوم بمناسبة عيد العرش وجه الملك​​ محمد السادس رسالة قوية إلى الهيآت السياسية وحملها جزء من المسؤولية قائلا : "إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية."

وفي ذات السياق أشار جلالته الى المسافة والبعد الحاصل بين السياسين والمواطنين قائلا: "أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم، ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين"

وفي نفس الصدد أشار الخطاب الملكي إلى المصالح الشخصية الضيقة التي تعرفها الأحزاب السياسية مردفا "فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية،" ولم يفوت الفرصة في ختام الخطاب الإشارة إلى تدني الخطاب لدى بعض الفاعلين السياسيين "وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي، إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع"

 

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​الملك محمد السادس: ​يوجه ​​رسالة​ خطيرة الى الأحزاب السياسية​​.. شوفو شنو قال​​

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