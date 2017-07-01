الملك محمد السادس: عكس السياسيين ..القوات العمومية تحملت مسؤوليتها في أحداث الحسيمة بكل شجاعة و صبر و ضبط للنفس في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ﻿

بعد انتقاده المسؤولين و السياسيين و الموظفين خلال خطاب عيد العرش بمناسبة الذكرى الثامنة عشر، أشاد الملك محمد السادس بالمقاربة الأمنية في تدبير الشأن العام خلال أحداث الحسيمة.

شوف تيفي: م غ

بعد انتقاده المسؤولين و السياسيين و الموظفين خلال خطاب عيد العرش بمناسبة الذكرى الثامنة عشر، أشاد الملك محمد السادس بالمقاربة الأمنية في تدبير الشأن العام خلال أحداث الحسيمة.

و قال الملك إن تدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.

وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير ، أضاف الملك " وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى".

وذلك يؤكد الملك،عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.