حصري..الإفراج عن 15 من القاصرين والتلاميذ المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة..وهذه هوية البعض منهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاصرين وتلاميذ من بين المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة شملهم العفو الملكي، يومه السبت، بمناسبة عيد العرش المجيد، مشيرا إلى أن عددهم، وصل إلى 15 .

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن قاصرين وتلاميذ من بين المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة شملهم العفو الملكي، يومه السبت، بمناسبة عيد العرش المجيد، مشيرا إلى أن عددهم، وصل إلى 15 .

وأوضح المصدر ذاته خلال كشفه عن عدد المستفيدين من العفو من الحسيمة، أن من بينهم رضوان بوتاشكوت وعبد الكريم المقدوري.

وكانت "شوف تيفي"، قد كشفت كذلك أن من بين من حصلوا على العفو الفنانة "سيليا" المعتقلة بسجن عكاشة بالبيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغا، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، يومه السبت، أشار إلى أن الملك محمد السادس أبى إلا أن يشمل بعفوه مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به الملك رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف.