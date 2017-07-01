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الملك محمد السادس ​: ​من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية​

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 21:50 الملك محمد السادس ​: ​من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية​ | بوليتيك
الملك محمد السادس ​: ​من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية​
قال الملك محمد السادس في خطاب العرش قبل قليل، أن الولاة والعمال والقواد والمديرين وموظفي القطاع العام يجب عليهم العمل والإشتغال إسوة بأطر ومستخدمي القطاع الخاص.

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قال الملك محمد السادس في خطاب العرش قبل قليل، أن الولاة والعمال والقواد والمديرين وموظفي القطاع العام يجب عليهم العمل والإشتغال إسوة بأطر ومستخدمي القطاع الخاص.

وأضاف الملك محمد السادس، أن المفارقة تزداد حدة بين بين القطاع الخاص، "الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية".

وأوضح الملك، أن "القطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية".

وأفاد الملك محمد السادس في الخطاب، بأن الموظفين العموميين منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.

وأكد الملك محمد السادس، إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين، وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

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