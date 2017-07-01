عاجل..الملك محمد السادس في خطابه: المسؤول عن تعطيل مصالح المواطن خائن ﻿

قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش قبل قليل من ليلة يومه السبت، إن أي مسؤول عن تعطيل مصالح المواطنين بسبب حسابات شخصية فهو ليس إخلالا بالواجب فقط بل هو خيانة بسبب حرمان المواطن من

"شوف تيفي"

قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش قبل قليل من ليلة يومه السبت، إن أي مسؤول عن تعطيل مصالح المواطنين بسبب حسابات شخصية فهو ليس إخلالا بالواجب فقط بل هو خيانة بسبب حرمان المواطن من حقوقه المشروعة.

وأضاف الملك محمد السادس أن هناك بعض المسؤولين فشلوا في مهامهم وبالرغم من ذلك يعتقدون أن لهم الأحقية في الوصول إلى مناصب كبيرة، مشيرا إلى أنه وفي الوقت نفسه هناك مسؤولون شرفاء معروفون بالنزاهة.

وطالب الملك بضرورة تفعيل الدستور في ظل انعدام روح المسؤولية عن بعض المسؤولين، ما تسبب في انزلاق الوضع ببعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب لا دور لها في تأطير المواطنين بسبب الصراعات التي أضرت بالشأن العام.