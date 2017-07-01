عاجل.. الملك محمد السادس في خطاب العرش: لا يمكن أن نفرق بين شمال وجنوب المغرب ﻿

قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش قبل قليل من ليلة يومه السبت، أن المشاريع التنموية والإصلاحات التي تقوم بها البلاد، تهدف إلى خدمة المواطن، موضحا بأن لا فرق بين شمال وجنوب المملكة

"شوف تيفي"

قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش قبل قليل من ليلة يومه السبت، أن المشاريع التنموية والإصلاحات التي تقوم بها البلاد، تهدف إلى خدمة المواطن، موضحا بأن لا فرق بين شمال وجنوب المملكة ومدنها وقُراها، وبين مشاريع صغيرة ومشاريع كبرى.

وأكد الملك محمد السادس بأن المغرب وبالرغم من العديد من الأمور ووجود بعض المفارقات فهو يتطور باستمرار في العديد من المجالات، والجميع يشهد بهذا التطور.

وأشار الملك محمد السادس خلال خطابه لمجموعة من النقاط الخاصة بالنهوض بالمجالين العمومي والخصوصي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العديد من الأمور التي لا تكون في صالح المواطن خاصة بالإدارات العمومية.