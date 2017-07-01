بداية الانفراج: رسميا...الملك محمد السادس يعفو على أكثر من 40 معتقلا في أحداث الريف..وإجراءات مسطرية في الطريق للإفراج عن الزفزافي ورفاقه ﻿

بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على العرش، إستفاد أكثر من 40 شخصا من المعتقلين على خلفية الإحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة طيلة أزيد من ثمانية أشهر تقريبا.

شوف تيفي



بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على العرش، إستفاد أكثر من 40 شخصا من المعتقلين على خلفية الإحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة طيلة أزيد من ثمانية أشهر تقريبا.



وبلغ عدد المعتقلين والمتابعون في حالة سراح أمام محاكم المملكة المغربية الذين إستفادوا من العفو 1178 شخصا، بينهم أزيد من 40 معتقلا على خلفية حراك-الريف، ولم يتأكد بعد أن زعيم الحر اك، "ناصر الزفزافي" يوجد من ضمنهم.



ويأتي خبر العفو الملكي السامي على معتقلي حراك-الريف، تزامنا والإنفراج الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن آخر المعطيات، تفيذ بأنه لايوجد مانع من الإفراج على جميع معتقلي إحتجاجات الحسيمة بعد إستكمال بعض الإجراءات.



ووفق ذات المعطيات، فغالبية المفرج عنهم محكومين إبتدائيا، حيث أن العفو الملكي يعتبر خطوة مهمة في إتجاه الإنفراج النهائي للأزمة، خاصة وأن هذه اللائحة ليست باللائحة النهائية.