عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش ﻿

على رغم من توقيفه بسبب منشوراته الفايسبوكية لمدة شهرين، عاد هشام الملولي ''الشرطي الموقوف يومه الأحد ليفتي من جديد في حدث تفاعلت معه وسائل الإعلام.

شوف تيفي:

على رغم من توقيفه بسبب منشوراته الفايسبوكية لمدة شهرين، عاد هشام الملولي "الشرطي الموقوف يومه الأحد ليفتي من جديد في حدث تفاعلت معه وسائل الإعلام.

و نشر الملولي صورة للمغربية أمال صابر التي قضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو ووصفها بالعاهرة التي تهافتت عليه وسائل الإعلام.

و كتب الملولي في تدوينته " واحد العاهرة "زناة" مع كريسيتيانو رونالدو ، تهافتت عليها وسائل اﻹعـﻻم و ويصورون فعلها على أنه مجرد ليلة حمراء و هي بوجها حمر فرحاااانة و بعد ذلك تقوم بأخد صورة و هي تلبس الراية المغربية و فرحاانة و كأنها شرفت المغرب وأنيا دمي تيغلي على ديك الراية وهي تتوسخ فوقها وقلبي تيحرقني ... "



وقد أكد الملولي في تدوينته أنه يفكر في مغادرة بلاه المغرب قائلا: حتى من اﻹعـﻻم تايخليك تحس بحال الى زعما راها شرفات المغرب واش باغيينا نخويو هاذ البلاد منوليوش نرجعولها ولا شنو ... ينعل مها و ماين كريستانو معها من اللخر.."