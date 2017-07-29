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عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 20:54 عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش | مجتمع
عاجل وبالصورة: بعد توقيفه..هشام الملولي بغا يْــخوي البلاد وهاعلاش
على رغم من توقيفه بسبب منشوراته الفايسبوكية لمدة شهرين، عاد هشام الملولي ''الشرطي الموقوف يومه الأحد ليفتي من جديد في حدث تفاعلت معه وسائل الإعلام.

شوف تيفي:

على رغم من توقيفه بسبب منشوراته الفايسبوكية لمدة شهرين، عاد هشام الملولي "الشرطي الموقوف يومه الأحد ليفتي من جديد في حدث تفاعلت معه وسائل الإعلام.

و نشر الملولي صورة للمغربية أمال صابر التي قضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو ووصفها بالعاهرة التي تهافتت عليه وسائل الإعلام.
و كتب الملولي في تدوينته " واحد العاهرة "زناة" مع كريسيتيانو رونالدو ، تهافتت عليها وسائل اﻹعـﻻم و ويصورون فعلها على أنه مجرد ليلة حمراء و هي بوجها حمر فرحاااانة و بعد ذلك تقوم بأخد صورة و هي تلبس الراية المغربية و فرحاانة و كأنها شرفت المغرب وأنيا دمي تيغلي على ديك الراية وهي تتوسخ فوقها وقلبي تيحرقني ... "

وقد أكد الملولي في تدوينته أنه يفكر في مغادرة بلاه المغرب قائلا: حتى من اﻹعـﻻم تايخليك تحس بحال الى زعما راها شرفات المغرب واش باغيينا نخويو هاذ البلاد منوليوش نرجعولها ولا شنو ... ينعل مها و ماين كريستانو معها من اللخر.."

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