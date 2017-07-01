عاجل...معتقلو شبيبة ''البيجيدي '' يستفيدون من العفو الملكي ﻿

إستفاد معتقلو شبيبة حزب ''المصباح'' بسجن سلا، المتابعين بتهمة ''الإشادة بالإرهاب'' من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.

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إستفاد معتقلو شبيبة حزب ''المصباح'' بسجن سلا، المتابعين بتهمة ''الإشادة بالإرهاب'' من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.



وحسب بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء، ''فقد أبى الملك إلا أن يشمل بعفوه الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف.



ولنفس هذه الاعتبارات وبنفس هذه المناسبة المجيدة تفضل الملك فأصدر عفوه الملكي على الشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة ''الإشادة بالإرهاب''.