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أردوغان يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 19:59 أردوغان يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد | بوليتيك
أردوغان يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

وعبر السيد أردوغان، في هذه البرقية، باسم شعبه وباسمه الشخصي، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بالصحة والسعادة للملك، وبالازدهار والرفاهية للشعب المغربي الصديق والشقيق.

وأشاد الرئيس التركي بالتطور الذي حققه المغرب في جميع المجالات وبمساهمته الإيجابية في إرساء السلام والازدهار والاستقرار بمنطقته وبإفريقيا برمتها، تحت القيادة الرشيدة للملك.

وأعرب أردوغان عن عزمه على المضي قدما لتعزيز العلاقات المغربية- التركية، القائمة على الصداقة العريقة بين الشعبين، لما فيه صالح البلدين.

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