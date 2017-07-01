''العطش'' و ''جفاف الينابيع'' يدفع النساء والأطفال للإحتجاج بتاونات ﻿

طالب فاعل جمعوي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' الحكومة والمسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ ساكنة دواوير الجماعة القروية كيسان بغفساي إقليم تاونات، من قلة المياه الصالحة للشرب بعد جفاف العديد من

شوف تيفي



طالب فاعل جمعوي في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" الحكومة والمسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ ساكنة دواوير الجماعة القروية كيسان بغفساي إقليم تاونات، من قلة المياه الصالحة للشرب بعد جفاف العديد من الينابيع بالمنطقة.



وأضاف ذات المصدر، أن ساكنة المنطقة خرجت في مسيرة إحتجاجية، حاملة الأعلام الوطنية وقارورات المياه كتحذير لأزمة العطش التي باتت تهدد الساكنة بعد جفاف ينابيع المياه المتواجدة بالمنطقة، بفعل توالي سنوات الجفاف وإرتفاع درجة الحرارة.



وأوضح ذات المصدر، أن المسيرة الإحتجاجية التي شارك فيها النساء والأطفال، طالبت أيضا برفع التهميش عن دواوير الجماعة التي تنعدم فيها الشروط الضرورية للعيش الكريم، وسط غياب أي مبادرة تذكر للمسؤولين المحليين والمنتخبين.