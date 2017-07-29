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بالصور.. مرة أخرى: واقعة جد خطيرة بسوق الجملة لبيع الأسماك بالبيضاء

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 18:27 بالصور.. مرة أخرى: واقعة جد خطيرة بسوق الجملة لبيع الأسماك بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. مرة أخرى: واقعة جد خطيرة بسوق الجملة لبيع الأسماك بالبيضاء
شهد سوق الجملة الخاص ببيع الأسماك يومه السبت، واقعة جد خطيرة، أبطالها لصان، تم مطاردتهما عقب ضبطهما متلبسبن باعتراض سبيل الزبناء والعاملين بهذا السوق من أجل سرقة هواتفهم النقالة.

"شوف تيفي"

شهد سوق الجملة الخاص ببيع الأسماك يومه السبت، واقعة جد خطيرة، أبطالها لصان، تم مطاردتهما عقب ضبطهما متلبسبن باعتراض سبيل الزبناء والعاملين بهذا السوق من أجل سرقة هواتفهم النقالة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عون سلطة وبمساعدة أفراد من القوات المساعدة، تمكنوا من وضع حد للنشاط الإجرامي لهذين اللصين، اللذين حاولا الفرار خارج السوق.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تسلمت الموقوفين اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى ان المصالح الأمنية، أوقفت قبل أسبوعين عصابة إجرامية داخل السوق المذكور، بعد أن تم ضبط أفرادها متلبسبن بتنفيذ عمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

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