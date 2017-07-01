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بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على ''البوطا'' و''الدعم'' مجانا

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 17:37 بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على البوطا والدعم مجانا | بوليتيك
بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على ''البوطا'' و''الدعم'' مجانا
في محاكاة لتجربة الهند والأرجنتين، إنطلقت بشكل رسمي إجراءات إحصاء وتحديد الأسر المغربية الفقيرة بالأسماء، لمنحها بطاقة بيرومترية خاصة، من قبل وزارة الحكامة والشؤون العامة للحصول بشكل مجاني عن

شوف تيفي

في محاكاة لتجربة الهند والأرجنتين، إنطلقت بشكل رسمي إجراءات إحصاء وتحديد الأسر المغربية الفقيرة بالأسماء، لمنحها بطاقة بيرومترية خاصة، من قبل وزارة الحكامة والشؤون العامة للحصول بشكل مجاني عن قارورات الغاز "البوطا" بالإضافة إلى الدعم المالي الذي سيتم تخصيصه في إطار الدعم الإجتماعي وفق البرنامج الحكومي.

وحسب مصادر مطلعة، فوزارة "الحسن الداودي" حصلت على مبلغ مالي بملايين الدولارات من الخارج لتمويل الدراسة التي ستكون جاهزة في حدود سنة 2019، وهو التاريخ الذي حددته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران لتحرير الغاز والسكر بشكل كامل.

ووفق ذات المصدر، فمباشرة بعد الإنتهاء من إحصاء الأسر الفقيرة، سمنح لها بطائق خاصة وأرقاما إستدلالية محكمة وموثقة لدى القطاعات الحكومية، حيث تعتزم الحكومة حسب المعطيات الأولية في إطار الدعم المباشر، دعم قارورة غاز واحدة في الشهر، بالإضافة إلى قدر محدد من السكر بثمن مدعم، رغم أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يرى بأن الحل هو دعم مالي مباشر لهذه الأسر.

وإستناذا لعضو من الخلية التابعة لوزارة "الحسن الداودي" فالدراسات التي باشرها المتخصصون، هي محاكاة لتجارب دولية سابقة خاصة الهند والأرجنتين، لكنها الدراسة ستشرف عليها أطر مغربية.

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الدعم الحكومة قارورة الغاز الارجنتين شوف تيفي

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