التخمينات حول ''مضامين'' خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم ﻿

خيمت التخمينات والتأويلات للخطاب الملكي المنتظر مساء اليوم على الساعة التاسعة ليلا، على منشورات النشطاء الفايسبوكيين والمتتبعين للعالم الأزرق، حيث الجميع إجتهد للوصول إلى المواضيع التي سيتطرق

شوف تيفي



خيمت التخمينات والتأويلات للخطاب الملكي المنتظر مساء اليوم على الساعة التاسعة ليلا، على منشورات النشطاء الفايسبوكيين والمتتبعين للعالم الأزرق، حيث الجميع إجتهد للوصول إلى المواضيع التي سيتطرق لها الخطاب الملكي.



وأجمع النشطاء الفايسبوكيون، على أن الخطاب الملكي لعشية اليوم، سيكون مفصليا وتاريخيا، لتزامنه مع مايجري بمنطقة الريف وبعض المناطق المغربية الأخرى التي تشهد إحتجاجات ضد تعثر المشاريع التنموية للحكومة، لكن تقديم الخطاب ليوم واحد عن عيد العرش الذي يصادف 30 يوليوز زاد من حدة الترقب والتشويق حول المضمون، الذي سيعلن على الساعة 9 ليلا من مساء اليوم.



ويرى العديد من المتتبعين والمهتمين للشأن العام، بأن المغاربة قاطبة ينتظرون الخطاب الملكي، ليقينهم بأن الخطاب الملكي هو الكفيل الوحيد بإنهاء جميع الأزمات التي يعيشها المغرب اليوم بفعل السياسات التدبيرية الفاشلة للحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام، خاصة أزمة الريف والمعتقلين.



ووفق إفادة ذات المصدر، فحتى المتتبعون في الخارج يترقبون الخطاب الملكي، لمعرفتهم المسبقة بأن الخطاب" هو بمثابة وثيقة تاريخية ومنهجية ستتبعها الحكومة، في سياساتها التدبيرية ومخططاتها القطاعية" للسنوات المقبلة.