بالصور.. مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..والضحايا ديالهم أشخاص في حالة سكر ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، في الساعات الأولى من يومه السبت، بالبيضاء، من إيقاف لصين، كانا على متن دراجة نارية بعد مطاردة هوليودية لهما، مباشرة بعد قيامهما باستهداف فتاة عقب مغادرتها لملهى ليلي.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، في الساعات الأولى من يومه السبت، بالبيضاء، من إيقاف لصين، كانا على متن دراجة نارية بعد مطاردة هوليودية لهما، مباشرة بعد قيامهما باستهداف فتاة عقب مغادرتها لملهى ليلي.

وأكد المصدر ذاته أن اللصين، قاما بسرقة حقيبة الفتاة، وخلال محاولتهما الفرار، تمكنت فرقة الدراجين من اعتقالهما عقب مطاردة هوليودية لهما في شوارع وسط المدنية.

وأشار ذات المصادر أن اللصين، وفور إيقافهما اعترفا باستهدافهما للأشخاص في حالة سكر بعد مغادرتهم للحانات المتواجدة وسط مدينة الدار البيضاء، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.