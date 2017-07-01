 عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه الشخصية | بوليتيك

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على البوطا والدعم مجانا | بوليتيك

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على ''البوطا'' و''الدعم'' مجانا

خطير.. بسبب التحرش بفتاة: معركة دموية بين أسرتين + صور | دولي

خطير.. بسبب التحرش بفتاة: معركة دموية بين أسرتين + صور

التخمينات حول مضامين خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم | بوليتيك

التخمينات حول ''مضامين'' خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم

عاجل.. فاجعة تهز بركان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة تهز بركان..وهذه هي التفاصيل

بالصور.. مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..والضحايا ديالهم أشخاص في حالة سكر | حوادث و حقوق

بالصور.. مطاردة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء..والضحايا ديالهم أشخاص في حالة سكر

خطير... شاهد مقتل شاب امام اعين خطيبته بمدينة مكناس بعد تعرضه للكريساج في الشارع العام !!!! | بووز

خطير... شاهد مقتل شاب امام اعين خطيبته بمدينة مكناس بعد تعرضه للكريساج في الشارع العام !!!!

عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي | بوليتيك

عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي

السعودية تضيق على الحجاج القطريين | دولي

السعودية تضيق على الحجاج القطريين

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 16:24 عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي | بوليتيك
عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي
تحولت الخطابات الملكية الخاصة بمناسبة عيد العرش الى موعد سنوي لا يتردد الملك في اتخاذها وقفة لتقديم الحصيلة والتقديم، فتتلوها أحيانا قرارات كبيرة، تعكس سرور الملك في نفس الان الذي يعبر فيها عن

شوف تيفي :

تحولت الخطابات الملكية الخاصة بمناسبة عيد العرش الى موعد سنوي لا يتردد الملك في اتخاذها وقفة لتقديم الحصيلة والتقديم، فتتلوها أحيانا قرارات كبيرة، تعكس سرور الملك في نفس الان الذي يعبر فيها عن استيائه، فكثيرا ما يعكس الملك في مثل هذه المناسبات الشعور الذي يتقاسمه مع عموم الشعب المغربي تجاه عدد كبير من الملفات والمسؤولين .

وفي هذا السياق قال رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والتخطيط في مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، حسب ما نشرته جريدة الصباح "إنه إذا كان الملك الراحل الحسن الثاني قد عرف بصراحته وارتجاله للخطب بلغة الدارجة التي لا تخلو مما يخالج نفسه وما يود أن يفعل، ولو باستعمال الأمثال والتعابير المألوفة عند العامة فإن الملك محمد السادس وإن كان يستعمل أسلوبا فصيحا على أوراق تكتب بعناية إلا أنه أضحى معروفا بإشراكه المواطن المغربي، خلاصة تتبعه لكل ما يجري من خلال خطب العرش".

وحسب نفس المصدر أضاف رئيس مركز الرباط للدراسات أن المميز لخطابات الملك محمد السادس الخاصة بمناسبة العرش أنها منصة يعلن منها رئيس الدولة انطلاق الأوراش والمبادرات في مختلف الجهات والمجالات كما صارت حسب المتكلم نفسه أن جلالة الملك يحرص فيها بخط أحمر على ربط مسؤوليات الساهرين على الشأن العام بالمحاسبة وفق مقتضيات الدستور وأضاف " فلا يكاد يخلو أي خطاب ملكي بصفة مباشرة من تنبيهات إلى مسؤولين بعينهم على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بمضامين المهمام المنوطة بهم ".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك خطاب العرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه الشخصية | بوليتيك

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه الشخصية

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على البوطا والدعم مجانا | بوليتيك

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على ''البوطا'' و''الدعم'' مجانا

التخمينات حول مضامين خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم | بوليتيك

التخمينات حول ''مضامين'' خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم

الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد | بوليتيك

الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مواطنون من الرباط يقطنون بمنازل صفيحية يطالبون بفتح تحقيق بعد إقصائهم من الاستفادة | بــووز
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. مواطنون من الرباط يقطنون بمنازل صفيحية يطالبون بفتح تحقيق بعد إقصائهم من الاستفادة

فيديو كليب جديد بعنوان مغربي حر لمجموعة اش كاين‎ | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد بعنوان مغربي حر لمجموعة اش كاين‎

بالفيديو..مهاجر مغربي من أمريكا يزور مسقط رأسه بعد العثور على أقدم جمجمة بشرية..من جبل إغود | بــووز

بالفيديو..مهاجر مغربي من أمريكا يزور مسقط رأسه بعد العثور على أقدم جمجمة بشرية..من جبل إغود

عندو السلسول عوج و محتاج مصاريف غالية..شوفو معاناة أم كادير الدياليز مع طفلها المريض فكازا..للمساعدة ( فيديو) | حالة خاصة

عندو السلسول عوج و محتاج مصاريف غالية..شوفو معاناة أم كادير الدياليز مع طفلها المريض فكازا..للمساعدة ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه الشخصية | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

عاجل..قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش: الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان هذه

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على البوطا والدعم مجانا | بوليتيك

بشرى سارة لفقراء المغرب قريبا...بطاقة تعريفية خاصة بالأسر للحصول على ''البوطا'' و''الدعم'' مجانا

خطير.. بسبب التحرش بفتاة: معركة دموية بين أسرتين + صور | دولي

خطير.. بسبب التحرش بفتاة: معركة دموية بين أسرتين + صور

التخمينات حول مضامين خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم | بوليتيك

التخمينات حول ''مضامين'' خطاب العرش تسبق خطاب الملك محمد السادس عشية اليوم

﻿ ﻿
اليوم 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.