عيد العرش المناسبة التي يتقاسم فيها الملك شعوره مع عموم الشعب المغربي ﻿

تحولت الخطابات الملكية الخاصة بمناسبة عيد العرش الى موعد سنوي لا يتردد الملك في اتخاذها وقفة لتقديم الحصيلة والتقديم، فتتلوها أحيانا قرارات كبيرة، تعكس سرور الملك في نفس الان الذي يعبر فيها عن

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تحولت الخطابات الملكية الخاصة بمناسبة عيد العرش الى موعد سنوي لا يتردد الملك في اتخاذها وقفة لتقديم الحصيلة والتقديم، فتتلوها أحيانا قرارات كبيرة، تعكس سرور الملك في نفس الان الذي يعبر فيها عن استيائه، فكثيرا ما يعكس الملك في مثل هذه المناسبات الشعور الذي يتقاسمه مع عموم الشعب المغربي تجاه عدد كبير من الملفات والمسؤولين .

وفي هذا السياق قال رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والتخطيط في مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، حسب ما نشرته جريدة الصباح "إنه إذا كان الملك الراحل الحسن الثاني قد عرف بصراحته وارتجاله للخطب بلغة الدارجة التي لا تخلو مما يخالج نفسه وما يود أن يفعل، ولو باستعمال الأمثال والتعابير المألوفة عند العامة فإن الملك محمد السادس وإن كان يستعمل أسلوبا فصيحا على أوراق تكتب بعناية إلا أنه أضحى معروفا بإشراكه المواطن المغربي، خلاصة تتبعه لكل ما يجري من خلال خطب العرش".

وحسب نفس المصدر أضاف رئيس مركز الرباط للدراسات أن المميز لخطابات الملك محمد السادس الخاصة بمناسبة العرش أنها منصة يعلن منها رئيس الدولة انطلاق الأوراش والمبادرات في مختلف الجهات والمجالات كما صارت حسب المتكلم نفسه أن جلالة الملك يحرص فيها بخط أحمر على ربط مسؤوليات الساهرين على الشأن العام بالمحاسبة وفق مقتضيات الدستور وأضاف " فلا يكاد يخلو أي خطاب ملكي بصفة مباشرة من تنبيهات إلى مسؤولين بعينهم على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بمضامين المهمام المنوطة بهم ".