برقية من الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد ﻿

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الجزائري، في هذه البرقية، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسه، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للملك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ على جلالته وعلى الأسرة الملكية الشريفة موفور الصحة والهناء، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار في ظل قيادة الملك الرشيدة.

ومما جاء في برقية الرئيس الجزائري "وإني إذ أشارككم أفراحكم، أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرصي التام وعزمي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا والمضي بها قدما إلى أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وآمال شعبينا الشقيقين في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار".