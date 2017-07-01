فيديو جد خطير..بنت الفشوش على سيارة فاخرة بغات تدهس بوليسية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاولة شابة ''بنت الفشوش'' على سيارة فاخرة، دهس شرطية، حاولت منعها من المغادرة بسبب ارتكابها لمخالفة مرورية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاولة شابة "بنت الفشوش" على سيارة فاخرة، دهس شرطية، حاولت منعها من المغادرة بسبب ارتكابها لمخالفة مرورية.

وعبر النشطاء عن صدمتهم الكبيرة بسبب الطريقة المهينة التي حاولت من خلالها صاحبة السيارة الفاخرة دهس الشرطية، موضحين أن بعض الأشخاص يعتقدون بأنهم فوق القانون من خلال القيام بتصرفات خطيرة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء باعتقال صاحبة السيارة وفرض عقوبة سجنية عليها، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه إهانة رجال الشرطة.