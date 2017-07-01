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بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 15:01 عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد خطاب العرش | بوليتيك
عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد خطاب العرش
كما سبق وأكدته ''شوف تيفي'' في خبر حصري لها، فقد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيبث خطاب العرش

"شوف تيفي"+"و م ع"

كما سبق وأكدته "شوف تيفي" في خبر حصري لها، فقد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيبث خطاب العرش على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيبث خطاب العرش السامي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يومه السبت 05 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 29 يوليوز 2017 م".

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