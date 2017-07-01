ها المغاربة داروها عوتاني: إنجاز أكبر ''طنجية'' مراكشية ستدخل كتاب ''غينيس'' للأرقام القياسية ﻿

أقيم، مساء أمس الجمعة بساحة جامع الفنا بمراكش، حفل بهيج تم خلاله تقديم أكبر ''طنجية'' مراكشية ستدخل كتاب ''غينيس'' للأرقام القياسية أنجزتها جمعية أرباب المطاعم المتنقلة بساحة جامع الفنا بالمدينة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أقيم، مساء أمس الجمعة بساحة جامع الفنا بمراكش، حفل بهيج تم خلاله تقديم أكبر "طنجية" مراكشية ستدخل كتاب "غينيس" للأرقام القياسية أنجزتها جمعية أرباب المطاعم المتنقلة بساحة جامع الفنا بالمدينة الحمراء.

وقد تم إعداد هذه الطنجية بمواصفات الذواقة والطبخ المغربي الأصيل، ووصل علوها إلى ثلاثة أمتار وعرضها متر واحد، محشوة بحوالي 300 كلغ من لحم البقر.

وفي جو من الفرحة والحبور، تخللته فقرات موسيقية من إحياء مجموعة من الفرق الفولكلورية التي تؤثث الساحة، تذوق زوار هذه الساحة العالمية، مغاربة وأجانب، مجانا، هذه الأكلة، التي تميز المطبخ المراكشي، وذلك بحضور والي الجهة السيد عبد الفتاح البجيوي والسلطات والمنتخبين المحليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقال رئيس جمعية أرباب المطاعم المتنقلة بساحة جامع الفنا، امبارك بنديش، إن الهدف من إنجاز هذه الأكلة هو مشاركة الشعب المغربي احتفالاته بالذكرى الثامنة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وإضفاء حلة جديدة على هذه الساحة بهذه المناسبة الغالية.

وأضاف أن تهييء هذه الطنجية تم بطريقة تقليدية من طرف أحد الصناع التقليديين بمنطقة تامصلوحت واستغرق إنجازها حوالي ستة أشهر.