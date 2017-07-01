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فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو الحكرة والتعدو فين وصل: شاب مكناسي قتلوه الشفارة أما خطيبتو+جد مؤلم

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 14:03 فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو الحكرة والتعدو فين وصل: شاب مكناسي قتلوه الشفارة أما خطيبتو+جد مؤلم | حوادث و حقوق
فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شوفو الحكرة والتعدو فين وصل: شاب مكناسي قتلوه الشفارة أما خطيبتو+جد مؤلم
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر شابا في عمر الزهور جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، عقب تعرضه لطعنات قاتلة من لصوص، اعترضوا سبيله لسرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر شابا في عمر الزهور جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، عقب تعرضه لطعنات قاتلة من لصوص، اعترضوا سبيله لسرقة ما بحوزته.

وحسب المعطيات المتوفرة، بخصوص هذا الفيديو فإن فصوله جرت مؤخرا ، حيث قام لصوص بتوجيه طعنات مميتة إلى شاب ينحدر من مدينة مكناس، أمام أنظار خطيبته التي دخلت في حالة هستيرية كما يظهر الفيديو وهي تشاهده يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحياء بمختلف المدن المغربية، شهدت في الآونة الأخيرة، وقوع عمليات سرقة مشابهة، راح ضحيتها أبرياء، وجدوا أنفسهم محاصرين من خارجين عن القانون، أقدمو ا على "شرملتهم" وسرقة ما بحوزتهم.

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المغرب شوف تيفي لصوص الخطيبة المدن المغربية السرقة

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