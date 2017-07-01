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يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 13:49 يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة
تعرض شاب صباح يومه السبت بسيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، لاعتداء خطير على مستوى العنق والوجه، بعد أن وجه له صاحب ''كشك'' العديد من الطعنات بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

تعرض شاب صباح يومه السبت بسيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، لاعتداء خطير على مستوى العنق والوجه، بعد أن وجه له صاحب "كشك" العديد من الطعنات بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب "أمين.و" اقتنى تعبئة هاتف نقال سريعة من قيمة 10 دراهم من "كيوسك"، يوجد بالقرب من محطة سيارات الأجرة بسيدي بنور، ولكن الشاب لم يتوصل بهذه التعبئه وخلال استفساره المعتدي عن سبب تأخرها، تطورت الأمور بينهما بعد أن قام هذا الأخير بالاعتداء عليه بواسطة هراوة وسكين.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية، حصل على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 24 يوما، وهي الشهادة التي عزز بها شكاية المقدمة إلى المصالح الأمنية.

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