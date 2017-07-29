 مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة

مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت | مجتمع

مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت

جدال وإحتفان بين نشطاء حراك-الريف بسبب بيان مجهول | بوليتيك

جدال وإحتفان بين نشطاء حراك-الريف بسبب بيان مجهول

حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا

انطلاق أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة - تيك | بووز

انطلاق أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة - تيك

هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الأحد

بالصور..سائق طاكسي بتطوان يبهر المغاربة..وها علاش | مجتمع

بالصور..سائق طاكسي بتطوان يبهر المغاربة..وها علاش

برقية من العاهل السعودي إلى الملك محمد السادس..وهذا هو مضمونها | بوليتيك

برقية من العاهل السعودي إلى الملك محمد السادس..وهذا هو مضمونها

شاب يحاول الإنتحار بواسطة سم الفئران بعدما استغنت عنه عشيقته وزفت لشخص آخر بجهة أكادير | حوادث و حقوق

شاب يحاول الإنتحار بواسطة ''سم الفئران'' بعدما استغنت عنه ''عشيقته'' وزفت لشخص آخر بجهة أكادير

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 13:45 مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت | مجتمع
مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت
كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه السبت، أن شابا جزائريا مُقعدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصل إلى أرض الرومان عن طريق ''الحريك''.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه السبت، أن شابا جزائريا مُقعدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصل إلى أرض الرومان عن طريق "الحريك".

وحسب موقع "النهار" الجزائري فإن المعني بالأمر اسمه "عصام" وعمره 36 سنة، ينحدر من ولاية الطارف، وارتضى لنفسه الهجرة غير الشرعية في الحادي عشر من يوليوز الجاري اعتبارا من شاطئ "سيدي سالم" بعنابة، قبل أن يبلغ جزيرة "سردينيا" مع عشرات المهاجرين بواسطة قارب.

وأوضح الموقع ذاته نقلا عن وسائل إعلام إيطالية أنّ "عصام" قصد إيطاليا بغرض "العلاج"، وقد تم وضعه بمستشفى "سراي" في مدينة "صقلية"، وسط أنباء عن استفادته من تسهيلات وفّرها طبيب مصري.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاب جزائري الحريك إيطاليا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الأحد

بالصور..سائق طاكسي بتطوان يبهر المغاربة..وها علاش | مجتمع

بالصور..سائق طاكسي بتطوان يبهر المغاربة..وها علاش

فيديو يهز الفايسبوك بالمغرب.. شيباني عاين باين كيمارس العادة السرية في قهوة | مجتمع

فيديو يهز الفايسبوك بالمغرب.. شيباني عاين باين كيمارس العادة السرية في قهوة

هذه الدول الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى | مجتمع

هذه الدول الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو كليب جديد بعنوان مغربي حر لمجموعة اش كاين‎ | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

فيديو كليب جديد بعنوان مغربي حر لمجموعة اش كاين‎

بالفيديو..مهاجر مغربي من أمريكا يزور مسقط رأسه بعد العثور على أقدم جمجمة بشرية..من جبل إغود | بــووز

بالفيديو..مهاجر مغربي من أمريكا يزور مسقط رأسه بعد العثور على أقدم جمجمة بشرية..من جبل إغود

عندو السلسول عوج و محتاج مصاريف غالية..شوفو معاناة أم كادير الدياليز مع طفلها المريض فكازا..للمساعدة ( فيديو) | حالة خاصة

عندو السلسول عوج و محتاج مصاريف غالية..شوفو معاناة أم كادير الدياليز مع طفلها المريض فكازا..للمساعدة ( فيديو)

بالفيديو:بعد شهور..منال و صهيب يفجران حقائق مثيرة عن برنامج للا لعروسة | بــووز

بالفيديو:بعد شهور..''منال و صهيب'' يفجران حقائق مثيرة عن برنامج للا لعروسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

يا ربي السلامة..شرملة شاب بسبب تعبئة عشرة دراهم ضواحي الجديدة

مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت | مجتمع

مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت

جدال وإحتفان بين نشطاء حراك-الريف بسبب بيان مجهول | بوليتيك

جدال وإحتفان بين نشطاء حراك-الريف بسبب بيان مجهول

حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.