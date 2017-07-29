مثير وبالصورة..شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حرك لإيطاليا عبر قوارب الموت ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه السبت، أن شابا جزائريا مُقعدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصل إلى أرض الرومان عن طريق ''الحريك''.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه السبت، أن شابا جزائريا مُقعدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصل إلى أرض الرومان عن طريق "الحريك".

وحسب موقع "النهار" الجزائري فإن المعني بالأمر اسمه "عصام" وعمره 36 سنة، ينحدر من ولاية الطارف، وارتضى لنفسه الهجرة غير الشرعية في الحادي عشر من يوليوز الجاري اعتبارا من شاطئ "سيدي سالم" بعنابة، قبل أن يبلغ جزيرة "سردينيا" مع عشرات المهاجرين بواسطة قارب.

وأوضح الموقع ذاته نقلا عن وسائل إعلام إيطالية أنّ "عصام" قصد إيطاليا بغرض "العلاج"، وقد تم وضعه بمستشفى "سراي" في مدينة "صقلية"، وسط أنباء عن استفادته من تسهيلات وفّرها طبيب مصري.