جدال وإحتفان بين نشطاء حراك-الريف بسبب بيان مجهول ﻿

لازال نشطاء الإحتجاجات بمدينة الحسيمة، لم يتمكنوا من الوصول إلى الجهة التي أصدرت بيانا مؤخرا باسم نشطاء حراك-الريف، يرفض بشكل واضح الخطط التنموية والبرامج التي دشنت ويدعو بشكل مباشر لمزيد من

شوف تيفي



لازال نشطاء الإحتجاجات بمدينة الحسيمة، لم يتمكنوا من الوصول إلى الجهة التي أصدرت بيانا مؤخرا باسم نشطاء حراك-الريف، يرفض بشكل واضح الخطط التنموية والبرامج التي دشنت ويدعو بشكل مباشر لمزيد من التوثر بالإقليم.



أعضاء باللجان والتنسيقيات التي أحدتث لتنظيم المسيرات الإحتجاجية بإقليم الحسيمة، تفاجأت بالبيان وبالصيغة الذي تم تحريره بها، حيث لم يشهد توقيع أو حضور أي شخصية معروفة بتزعمها للإحتجاجات، خاصة وأن جميع زعماء حراك-الريف المعروفين بالمنطقة قد تم إعتقالهم على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينتي الحسيمة وإمزورن في فترة سابقة.



ويواصل نشطاء حراك-الريف البحث والتحري حول ملابسات إستصدار البيان الذي يبقى مصدره مجهولا، ما يعني وجود أيادي مجهولة ومن خارج منطقة الحسيمة هي المتحكمة في زر الإحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها المنطقة منذ 9 أشهر.



ويأتي البيان الموقع منذ ليلة الخميس الماضي، تزامنا والدعوة التي أطلقها المحسوبون على حراك-الريف بأوربا وجهات مجهولة ، لتنظيم مسيرة إحتجاجية موحدة بإسبانبا يوم غد الأحد.