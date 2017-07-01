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حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 13:22 حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا | ثقافة و فنون
حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أولى جلسات محاكمة سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول'' من المنتظر أن تنطلق شهر شتنبر المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أولى جلسات محاكمة سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" من المنتظر أن تنطلق شهر شتنبر المقبل.

واوضح المصدر ذاته أن محامي الفتاة الفرنسية، أكد استعداده الكامل لهذه الجلسات، مشيرا إلى أن "لورا بريول" تعتزم الحضور من أجل الدفاع عن نفسها أمام القضاء، خاصة بعد تداول أخبار تشير إلى علاقتها بشبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، أسقطت الفنان سعد المجرد.

وأكد ذات المصدر أن قضية المجرد وبالرغم من انتهاء التحقيق بها إلى أن بعض الخيوط بها ما تزال غامضة، وبالتالي فإن "المعلم" من المنتظر أن يبقى تحت المراقبة القضائية لأشهر طويلة حتى يتم الحسم بشكل نهائي في هذه القضية.

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المغرب شوف تيفي الاتجار الفتاة الفرنسية سعد المجرد

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حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

حصري..هذا هو موعد انطلاق جلسات محاكمة سعد المجرد بفرنسا

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