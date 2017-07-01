هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل،

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد.

وخلال الظهيرة والمساء، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية مصحوبة بعواصف رعدية في آخر الصباح، فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية عموما بباقي ربوع المملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وغرب البوغاز، بينما ستهب من القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بالجنوب وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 بالشرق والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وخلال النهار ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وداخل وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 37 و42 درجة بالريف والشرق والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل سوس والشياضمة والغرب وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و37 درجة بمنطقة طنجة واللوكوس والشاوية والريف وداخل كل من الشاوية ودكالة وعبدة، وستكون ما بين 27 و34 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين المهدية وطانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.