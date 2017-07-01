برقية من العاهل السعودي إلى الملك محمد السادس..وهذا هو مضمونها ﻿

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في هذه البرقية، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمه، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين "و التي نحرص جميعا على تنميتها في المجالات كافة".