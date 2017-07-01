شاب يحاول الإنتحار بواسطة ''سم الفئران'' بعدما استغنت عنه ''عشيقته'' وزفت لشخص آخر بجهة أكادير ﻿

كشف مصدر طبي ''لشوف تيفي'' أن حالة الشاب الذي حاول شرب سم الفئران صبيحة اليوم السبت 29 يوليوز أمام مقر قيادة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها، مستقرة ومازال تحث المراقبة الطبية في المستشفى الإقليمي

شوف تيفي



كشف مصدر طبي "لشوف تيفي" أن حالة الشاب الذي حاول شرب سم الفئران صبيحة اليوم السبت 29 يوليوز أمام مقر قيادة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها، مستقرة ومازال تحث المراقبة الطبية في المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى.



وحسب ذات المصدر، فالشاب حاول الإنتحار عبر شرب مواد سامة قيل أنها تستعمل لقتل الفئران، وأن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وملابسات واقعة محاولة الإنتحار.



وفي ذات السياق، قلل مصدر مطلع من الواقعة، موضحا بأن شهود عيان قالو بأن شخصا حاول الإنتحار صباح اليوم عبر شرب مادة سامة بالقرب من قيادة أيت اعميرة التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة أيت باها.



وأضاف ذات المصدر، أنه في غياب معطيات رسمية، قيل بأن الضحية الذي حاول الإنتحار، كان على علاقة وصداقة مع فتاة بالمنطقة، ولكنها استغنت عليه بعد أن تم خطبتها من شاب آخر وتستعد للزواج وهو ما دفع بالمعني بالأمر إلى محاولة الإنتحار.