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حكومة العثماني توافق على استفاذة الأفلام الأجنبية من الدعم العمومي

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 12:22 حكومة العثماني توافق على استفاذة الأفلام الأجنبية من الدعم العمومي | بوليتيك
حكومة العثماني توافق على استفاذة الأفلام الأجنبية من الدعم العمومي
صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي على قرار توسيع دائرة المستفيذين من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني ليشمل الإنتاجات السينمائية الأجنبية.

شوف تيفي

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي على قرار توسيع دائرة المستفيذين من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني ليشمل الإنتاجات السينمائية الأجنبية.

وجاء قرار الحكومة بعد المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.17.373 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.12.325 الصادر في 17 غشت 2012، حيث يهدف إلى تعديل المواد 1 و2 و7 و8 منه بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وتوسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي.

وحسب الحكومة فالقرار له أثر على صورة المغرب على المستوى الدولي، حيث سيسمح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.

من جهة ثانية، يرى الفاعلون في الإنتاج السينمائي المغربي أن القرار سيزيد من المنافسة على الدعم التي تخصصه الحكومة، حيث أن دخول المنافسة الأجنبية على الخط سيحرم العديد من الإنتاجات السينمائية الوطنية التي تبقى غير قادرة على المنافسة الكبيرة بالمقارنة مع الخبرة الطويلة للسينما الدولية.

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