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هذه الدول الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 12:03 هذه الدول الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى | مجتمع
هذه الدول الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى
تشير الحسابات الفلكية التي قامت بها مجموعة من الدول الإسلامية من بينها السعودية ومصر وقطر والإمارت وفلسطنين والجزائر أن الجمعة 1 شتنبر 2017 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق 23

"شوف تيفي"

تشير الحسابات الفلكية التي قامت بها مجموعة من الدول الإسلامية من بينها السعودية ومصر وقطر والإمارت وفلسطنين والجزائر أن الجمعة 1 شتنبر 2017 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق 23 غشت القادم سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1438 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس 31 غشت.

وحسب وسائل إعلام عربية، يومه السبت فقد قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة، إن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1438 هجري سيكون يوم الاثنين 21 غشت في تمام الساعة 9:30 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وبذلك يولد الهلال بعد غروب الشمس وتستحيل رؤيته ولا تقبل.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه وفقًا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال سواءً بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات يوم الثلاثاء 22 غشت، بجميع الدول العربية والإسلامية.

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