الجيش يدخل على خط حرائق واحات أسا-الزاك بعد ليلة رعب عاشتها الساكنة ﻿

كشف مصدر جمعوي من إقليم أسا الزاك أن معدات لإطفاء الحرائق تابعة للجيش المغربي ساهمت ليلة أمس للسيطرة على النيران التي إشتعلت منذ عصر يوم أمس لأسباب مجهولة.

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كشف مصدر جمعوي من إقليم أسا الزاك أن معدات لإطفاء الحرائق تابعة للجيش المغربي ساهمت ليلة أمس للسيطرة على النيران التي إشتعلت منذ عصر يوم أمس لأسباب مجهولة.



ووفق ذات المصدر، فقد تمت السيطرة على الحريق المهول الذي خلف كارثة بيئية وإقتصادية فادحة للسكان المحليين الذين يعيشون على تربية الماشية ومزاولة الزراعة المعيشية في الواحات، بل لم تسلم بعض البيوت القريبة من لهب النيران.



ووفق ذات المصدر، فقد تمكنت التدخلات المختلفة من السيطرة تقريبا على النيران في حدود الرابعة صباحا، لكن إرتفاع درجة الحرارة بالمنطقة ومخلفات الحريق الذي شب في جذوع النخيل يبقي الوضع مرشحا لحرائق جديدة.



وعاشت الساكنة المحلية التي ساهمت بشكل ميداني للسيطرة على الحريق الذي تجند له الجميع من سلطات محلية ومنتخبة بالإضافة إلى الوقاية المدنية.