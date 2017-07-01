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عاجل..النيابة العامة تكشف سبب إحالة الصحافي المهداوي على سجن عكاشة والقضية فيها السلامة الداخلية للدولة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 10:47 عاجل..النيابة العامة تكشف سبب إحالة الصحافي المهداوي على سجن عكاشة والقضية فيها السلامة الداخلية للدولة | بوليتيك
عاجل..النيابة العامة تكشف سبب إحالة الصحافي المهداوي على سجن عكاشة والقضية فيها السلامة الداخلية للدولة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه وارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي شهدتهما

"شوف تيفي"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه وارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي شهدتهما مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة عن ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهداوي للاستماع إليه كشاهد على بعض المعطيات التي خلصت لها نتائج الأبحاث.

وحسب بلاغ صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فبعدما تبين أن المسمى حميد المهداوي رهن الاعتقال على ذمة قضية بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاسئناف بمدينة الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضاف البلاغ بأنه وبعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق، تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونا بعدم التبليغ بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي.

وأكد البلاغ بأن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المهداوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي عين السبع بالبيضاء نظرا لضرورة التحقيق، مذكرا أن طبيعة الفعل الجرمي المنسوب لحميد المهداوي حسب الثابت من وثائق القضية لا علاقة له بطبيعة عمله كصحافي.

وأشار البلاغ إلى أن المهداوي سيتم تمكينه من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

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المغرب شوف تيفي السجن المحلي الحسيمة حميد المهداوي

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