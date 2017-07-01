المطرب و الفول وولد الكفالة و حنيش. واسماء اخرين في ضيافة امن فاس وها علاش‎ ﻿

علمت شوف تيفي أن مصالح الشرطة القضائية لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ ألقت القبض على مشتبه بهم يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات تحت تهديد بواسطة السلاح الأبيض والخطف والعنف باستعمال الدراجة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مصالح الشرطة القضائية لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ ألقت القبض على مشتبه بهم يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات تحت تهديد بواسطة السلاح الأبيض والخطف والعنف باستعمال الدراجة النارية وذلك بكل من عوينات الحجاج و الزهور و النرجس.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المشتبه هم من ذوي السوابق القضائية منهم ولد الكفالة و المطرب و حنيش و الفول و كلابة صافيولا و لد الكرداسية اولاد الزيطي و القاصحة وبنطوطو، كما تم توقيف ولد ريفية و بوخيمة و سويسطة في عدة قضايا مماثلة وتم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية باشراف النيابة العامة.