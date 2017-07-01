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صادم وبالفيديو..حضيو راسكم..لقاو الدود في كسكسو بالدجاج

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 10:28 صادم وبالفيديو..حضيو راسكم..لقاو الدود في كسكسو بالدجاج | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..حضيو راسكم..لقاو الدود في كسكسو بالدجاج
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور أسرة على ''الدود'' داخل شرائح لحم ''الدجاج'' خلال تناولهم وجبة ''الكسكس''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور أسرة على "الدود" داخل شرائح لحم "الدجاج" خلال تناولهم وجبة "الكسكس".

وعبر النشطاء عن دهشتهم الكبيرة عقب العثور على الديدان، موضحين أن العديد من المنتجات الغدائية أصبحت في الآونة الأخيرة لا تتوفر على شروط الجودة والسلامة الصحية وهو ما يهدد حياة المواطنين.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، بالقيام بإجراءات تهدف إلى مراقبة جميع المنتجات ومن بينها اللحوم التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي تقريبا.

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