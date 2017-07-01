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مثير.. شخص عثر على 35 مليون سنتيم وسبيكة ذهبية تحت شجرة..وما قام به لا يصدق

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 10:19 مثير.. شخص عثر على 35 مليون سنتيم وسبيكة ذهبية تحت شجرة..وما قام به لا يصدق | منوعات
مثير.. شخص عثر على 35 مليون سنتيم وسبيكة ذهبية تحت شجرة..وما قام به لا يصدق
قالت السلطات الألمانية إن شخصا أمينا عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولارا) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوجرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة

"شوف تيفي"

قالت السلطات الألمانية إن شخصا أمينا عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولارا) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوجرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز يومه السبت.

وأوضحت الوكالة بأنه تم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين، وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما.

وكتبت الشرطة على تويتر "ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلا. فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا".

وأضافت شرطة برلين في وقت لاحق: "تم التوصل إلى صاحب المبلغ. وقال إنه وضع متعلقاته خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة.

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المغرب شوف تيفي السلطات الألمانية شجرة برلين

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