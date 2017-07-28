 ''قيادة البيجيدي'' تشتكي إفتتاحيات ''الإتحاد الإشتراكي'' لإدريس لشكر بحضور سعد الدين العثماني ﻿
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''قيادة البيجيدي'' تشتكي إفتتاحيات ''الإتحاد الإشتراكي'' لإدريس لشكر بحضور سعد الدين العثماني

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 08:47 قيادة البيجيدي تشتكي إفتتاحيات الإتحاد الإشتراكي لإدريس لشكر بحضور سعد الدين العثماني | بوليتيك
''قيادة البيجيدي'' تشتكي إفتتاحيات ''الإتحاد الإشتراكي'' لإدريس لشكر بحضور سعد الدين العثماني
كشف سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن حزب المصباح إشتكى للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ''الافتتاحيات السيئة'' المنشورة في الجريدة الناطقة باسم حزب إدريس لشكر في إجتماع

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كشف سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن حزب المصباح إشتكى للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي "الافتتاحيات السيئة" المنشورة في الجريدة الناطقة باسم حزب إدريس لشكر في إجتماع للأغلبية الحكومية.

وأضاف العمراني في مقال على الموقع الرسمي "للبيجيدي"بالقول.... أن أفضل فضاء لمقاربة القضايا التي تعني الفرقاء هو المؤسسات وليس خارجها وفي نطاق ميثاق الأغلبية، خصوصا لما اشتكينا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الافتتاحيات السيئة السابقة لناطقه الرسمي والتزم في لقاء للأغلبية على عدم تكرار ما حدث، مما يدعونا إلى التساؤل حول سر رجوع هذا الأخير اليوم لمنهجه القديم في الإساءة للحزب.. السابقة لناطقه الرسمي..."

كما صرح العمراني بان إدريس لشكر إلتزم أمام إجتماع هيئة الأغلبية الحكومية الذي يترأسه سعد الدين العثماني على عدم تكرار نشر إفتتاحية تهاجم البيجيدي، موضحا بالقول" ... والتزم في لقاء للأغلبية على عدم تكرار ما حدث، مما يدعونا إلى التساؤل حول سر رجوع هذا الأخير اليوم لمنهجه القديم في الإساءة للحزب.."

وخلافا لرد نائب بن كيران، أكيد عزيز الرباح القيادي بحزب العدالة والتنمية بالبرلمان مؤخرا، بأن الاغلبية الحكومية تعمل في إنسجام تام، بل شدد في كلمته على تحمله المسؤولية التاريخية فيما يقول.

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