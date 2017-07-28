مثير..شخص انتحل صفة شرطي بطنجة..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت المصالح الامنية لولاية أمن طنجة من توقيف شخص صباح يومه الجمعة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف شرطة.

"شوف تيفي "

تمكنت المصالح الامنية لولاية أمن طنجة من توقيف شخص صباح يومه الجمعة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف شرطة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي " من مصدرها فإن المعني بالامر البالغ من العمر 26 سنة جرى توقيفه بناء على شكاية احد الاشخاص كان قد تعرض لسرقة هاتفه بكورنيش طنجة من طرف مجهول فتقدم إليه الموقوف بعدما قدم له نفسه كونه يشتغل في جهاز الأمن عارضا عليه امكانية مساعدته بحكم عمله كشرطي في استعادة هاتفه المسروق منه بكل سهولة إلا أن الضحية فطن بخدعته فأبلغ المصالح الأمنية حوله التي عملت على إيقافه.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة.