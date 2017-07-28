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بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 02:11 شوفو شحال من مغربي مشترك فالإنترنيت | مجتمع
شوفو شحال من مغربي مشترك فالإنترنيت
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، أن حظيرة الإنترنت وصلت إلى حوالي 19,2 مليون مشترك نهاية شهر يونيو 2017، أي بنمو سنوي يقدر بـ29 في المائة، مع بلوغ نسبة نفاذ للأنترنت ب55 بالمائة من

شوف تيفي:

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، أن حظيرة الإنترنت وصلت إلى حوالي 19,2 مليون مشترك نهاية شهر يونيو 2017، أي بنمو سنوي يقدر بـ29 في المائة، مع بلوغ نسبة نفاذ للأنترنت ب55 بالمائة من الساكنة المغربية.

وعزت الوكالة، في بلاغ حول إحصائيات قطاع الاتصالات بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2017، تواصل نمو قطاع الاتصالات أساسا إلى شبكات الهاتف المتنقل من الجيلين الثالث والرابع، التي سجلت حوالي مليون مشترك جديد.

وأضافت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن حظيرة الأنترنيت المتنقل بلغت حوالي 18 مليون مشترك، مسجلة نموا فصليا يقدر ب5,7 في المائة ونموا سنويا يناهز 31 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن حظيرة أنترنيت الجيل الرابع بلغت حوالي 4,7 مليون في متم يونيو 2017، بنمو يقدر ب37 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017، مسجلة أن حظيرة الإنترنيت عبر خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل سجلت نموا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017 و8 في المائة خلال سنة واحدة.

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