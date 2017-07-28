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الصيادلة يتوعدون الوردي بصيف ساخن وهذا ما قرروه

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 01:55 الصيادلة يتوعدون الوردي بصيف ساخن وهذا ما قرروه | بوليتيك
الصيادلة يتوعدون الوردي بصيف ساخن وهذا ما قرروه
حالة استياء وغضب عارم تخيم على قطاع الصيدلة بالمغرب بعدما تخلف الحسين الوردي عن تنفيذ وعوده وتجاهل مطالب وانتظارات الصيادلة ما دفع بالفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى دعوة كل الاعضاء إلى

شوف تيفي

حالة استياء وغضب عارم تخيم على قطاع الصيدلة بالمغرب بعدما تخلف الحسين الوردي عن تنفيذ وعوده وتجاهل مطالب وانتظارات الصيادلة ما دفع بالفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى دعوة كل الاعضاء إلى اجتماع طارئ في الاسابيع المقبلة لتدارس وتحديد تاريخ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر شتنبر القادم.

وكشفت يومية الأحداث المغربية أن الفيدرالية تتوعد الوردي بصيف ساخن على خلفية عدم الإستجابة للملف المطلبي الذي يشدد من خلاله المهنيون على الكشف عن الأسباب الحقيقية لإستمرار وجود الأدوية المهربة بالأسواق المغربية، واستمرار ظاهرة اختفاء الأدوية من حين لأخر وفقدانها بالصيدليات دون أي تحرك يذكر من مختلف الجهات سواء الحكومية أو المصنعة رغم أهميتها وضرورتها بالنسبة للمريض الذي يكون بغيابها مخيرا بين الحياة والموت أو الإستعانة بالأدوية المهربة رغم خطورتها.

 

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أمس 21:57 GMT

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