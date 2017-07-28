عاجــــــل:'' إنا لله و إنا إليه راجعون'' وفاة فنان جزائري شهير بوهران ﻿

- توفي قبل قليل من ليلة الجمعة- السبت، بوهران الفنان الشعبي هواري عوينات عن عمر ناهز ال70 سنة بعد صراع مع المرض حسب ما علم من الوسط الفني المحلي.

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- توفي قبل قليل من ليلة الجمعة- السبت، بوهران الفنان الشعبي هواري عوينات عن عمر ناهز ال70 سنة بعد صراع مع المرض حسب ما علم من الوسط الفني المحلي.

وولد هواري عوينات في الفاتح أبريل من سنة 1947 بوهران واشتهر خاصة في سنوات التسعينات حيث فرض نفسه على الساحة الفنية الوطنية آنذاك بالعديد من الأغاني الخفيفة في الطابع المغربي التي كان يصاحبها برقصات في نفس الطابع

الفني.

وقد قام كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ومدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن شيخ الحسين بزيارة الفنان في شهر يونيو الماضي بمستشفى الأمن الوطني لوهران. وسيشيع جثمان الفقيد اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بوهران