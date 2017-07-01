الفنان ادريس الروخ يحظر لملحمة بمعية مجموعة من الفنانين المغاربة ﻿

أنجز الممثل والمخرج المغربي ادريس الروخ ملحمة تاريخية بحضور العديد من الوجوه الفنية وذلك بمناسبة عيد الشباب.

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أنجز الممثل والمخرج المغربي ادريس الروخ ملحمة تاريخية بحضور العديد من الوجوه الفنية وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وبهذا الخصوص، نشر ادريس الروخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة يكشف من خلالها عن عمله الجديد قائلا: « بمناسبة عيد الشباب قام الفنان ادريس الروخ بتصوير عمل فني رفقة مجموعة من الفنانين الشباب ».

ومن جتها شارك المغني سي مهدي رفقة معجبيه عبر موقع يوتوب فيديو برومو لهاته الملحمة التي لاقت إعجاب العديد.

هذا ويشارك في هذا الفيديو كليب الذي أُطلق عليه اسم ملك بلادي وجوه بارزة في عالم الموسيقى أمثال سعيد موسكير، محمد رضا؛السي مهدي وغيرهم .