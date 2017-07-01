 انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفنان ادريس الروخ يحظر لملحمة بمعية مجموعة من الفنانين المغاربة | ثقافة و فنون

الفنان ادريس الروخ يحظر لملحمة بمعية مجموعة من الفنانين المغاربة

انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة

دراسة مهمة لـعشاق النوم..شوفو أشنو غادي يوقع ليكم | دولي

دراسة مهمة لـعشاق النوم..شوفو أشنو غادي يوقع ليكم

خطير.. شوفو شنو طرا لهاد الحافلة بسبب الحرارة المفرطة في مدينة سلا | بووز

خطير.. شوفو شنو طرا لهاد الحافلة بسبب الحرارة المفرطة في مدينة سلا

إلياس العماري يلتقي بناصر الخليفي قبل موقعة باريس سان جرمان وموناكو | بوليتيك

إلياس العماري يلتقي بناصر الخليفي قبل موقعة باريس سان جرمان وموناكو

عاجل وجد خطير..معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بشعة بالبيضاء

شوفو شنو وقع لمعحب مع الفنان الدوزي | بووز

شوفو شنو وقع لمعحب مع الفنان الدوزي

شاهد بالفيديو مكان اقامة ملك السعودية بطنجة‎ | بووز

شاهد بالفيديو مكان اقامة ملك السعودية بطنجة‎

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2017 / 00:32 انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة | حوادث و حقوق
انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة
علم لدى السلطات المحلية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، على الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة.

شوف تيفي و.م.ع

 علم لدى السلطات المحلية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، على الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت على مستوى جماعة عين الحسن، إثر انقلاب شاحنة في منعرج بعد فقدان السيطرة على المركبة، مضيفا أن السائق لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب سائق العربة التي صدمتها الشاحنة بجروح خفيفة.

وأضاف أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات، بينما نقل الشخص المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة.

هذا واعتبرت المصادر أن السرعة كانت سببا في هذه الحادثة المميتة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي مصرع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وجد خطير..معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..معركة دموية بين قاصرين تنتهي بجريمة بشعة بالبيضاء

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها المواشي وهكتارات النخيل بأسا-الزاك | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. ضاربو بالدوليو وفيقو الناس فكازا | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو.. ضاربو بالدوليو وفيقو الناس فكازا

بالفيديو: سكران و سايق بيكوب..شوفو أشنو دار فعين الذئاب بالليل | بــووز

بالفيديو: سكران و سايق بيكوب..شوفو أشنو دار فعين الذئاب بالليل

بعد غياب كبير..الفنان حميد الزاهير في احتفالات الطائفة اليهودية بعيد العرش بمراكش | بــووز

بعد غياب كبير..الفنان حميد الزاهير في احتفالات الطائفة اليهودية بعيد العرش بمراكش

بالفيديو.. ادريس الروخ يبدع في إخراج أغنية وطنية بعنوان ملك بلادي (برومو) | قنوات أخرى

بالفيديو.. ادريس الروخ يبدع في إخراج أغنية وطنية بعنوان ''ملك بلادي'' (برومو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الفنان ادريس الروخ يحظر لملحمة بمعية مجموعة من الفنانين المغاربة | ثقافة و فنون
منذ 18 دقيقة

الفنان ادريس الروخ يحظر لملحمة بمعية مجموعة من الفنانين المغاربة

انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

انقلاب شاحنة يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة

دراسة مهمة لـعشاق النوم..شوفو أشنو غادي يوقع ليكم | دولي

دراسة مهمة لـعشاق النوم..شوفو أشنو غادي يوقع ليكم

خطير.. شوفو شنو طرا لهاد الحافلة بسبب الحرارة المفرطة في مدينة سلا | بووز

خطير.. شوفو شنو طرا لهاد الحافلة بسبب الحرارة المفرطة في مدينة سلا

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.