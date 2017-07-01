دراسة مهمة لـعشاق النوم..شوفو أشنو غادي يوقع ليكم ﻿

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن عدم حصول الشخص على قسط كاف من النوم ليلا يضاعف من خطر إصابته بالسمنة المفرطة.

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أكدت دراسة بريطانية حديثة أن عدم حصول الشخص على قسط كاف من النوم ليلا يضاعف من خطر إصابته بالسمنة المفرطة.

وقال باحثون من جامعة (ليدز) البريطانية، في دراسة نشرت نتائجها اليوم في دورية (بلوز وان) العلمية، إنهم تابعوا حالة 1615 من الأشخاص البالغين، وراقبوا أنماط نومهم وأوزانهم، وبعد مدة أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا ينامون في المتوسط ست ساعات ليلا كان قياس محيط الخصر لديهم أكبر من أقرانهم الذين كانوا ينامون تسع ساعات، وتفاقمت المشكلة بشكل أكبر لدى من ينامون أقل من ست ساعات.

وأوضح فريق البحث أن نتائج الدراسة تشير إلى أن عدم كفاية جسم الإنسان من النوم، يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأفادت لورا هاردي، قائدة فريق البحث، بأن نتائج الدارسة سلطت الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، ويكفي معظم البالغين أن يناموا من 7 إلى 9 ساعات ليلا.

وكانت أبحاث سابقة قد كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة والزهايمر.

كما ربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.

