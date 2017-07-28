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إلياس العماري يلتقي بناصر الخليفي قبل موقعة باريس سان جرمان وموناكو

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 23:39 إلياس العماري يلتقي بناصر الخليفي قبل موقعة باريس سان جرمان وموناكو | بوليتيك
إلياس العماري يلتقي بناصر الخليفي قبل موقعة باريس سان جرمان وموناكو
التقى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العمــــاري زوال يومه الجمعة برئيس نادي باري سان جيرمان لكرة القدم القطري ناصر الخليفي بمدينة طنجة.

شوف تيفي

 التقى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العمــــاري زوال يومه الجمعة برئيس نادي باري سان جيرمان لكرة القدم القطري ناصر الخليفي بمدينة طنجة.

 ويأتي هذا اللقاء قبل المباراة التي ستجمع باري سان جيرمان بطل كأس فرنسا بنادي موناكو بطل الدوري يوم غد السبت برسم منافسات كأس الأبطال الفرنسية في نسختها 22 على أرضية الملعب الكبير ابن بطوطة بعاصمة البوغاز.

 هذا ومن جهة اخرى قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صباح يومه الجمعة تخصيص مداخيل مباراة باريس سان جيرمان وموناكو لعائلة الفقيد عبد المجيد الظلمي، وذلك لمؤازرة عائلة الفقيد.

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