هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة ﻿

قرر القضاء الجزائري إيداع المواطنة المغربية التي كانت وراء الإنذار الكاذب بوجود قنبلة خلال رحلة جوية لطائرة تابعة لخطوط تركيا للطيران كانت متجهة لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء مصحة الأمراض

شوف تيفي

قرر القضاء الجزائري إيداع المواطنة المغربية التي كانت وراء الإنذار الكاذب بوجود قنبلة خلال رحلة جوية لطائرة تابعة لخطوط تركيا للطيران كانت متجهة لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء مصحة الأمراض العقلية ببليدة.

وكشفت يومية المساء في عددها نهاية الأسبوع الجاري، أن قاض بمحكمة بالجزائر العاصمة أمر بإيداع المغربية مصحة الأمراض العقلية بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية وعقلية فيما ستتم متابعتها بتهمة التهديد بتفجير طائرة باستعمال قنبلة وتهديد أمن الملاحة الجوية.

وكانت طائرة تابعة للخططوط الجوية التركية متوجهة من اسطنبول إلى الدارالبيضاء هبطت في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية بعد أن بلغت المسافرة المغربية المقيمة في اليمن عن وجود قنبلة.

وبعد البلاغ الكاذب الذي قدمته الشابة العشرينية قرر طاقم الطائرة تحويل مسار الرحلة بشكل استعجالي نحو المطار الأقرب، ليتم الهبوط في المطار الجزائري من أجل التفتيش استجابة للإنذار.