 خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك ﻿
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خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 22:15 خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها المواشي وهكتارات النخيل بأسا-الزاك | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك
في سابقة من نوعها، خلفت الحرائق التي مازالت مشتعلة إلى حدود اللحظات بواحات مدينة أسا الزاك، كارثة طبيعية وإقتصادية لساكنة أسا الزاك المجاورة لواحات المدينة التي تبعد عن مدينة كلميم ب 110 كيلومتر.

شوف تيفي

في سابقة من نوعها، خلفت الحرائق التي مازالت مشتعلة إلى حدود اللحظات بواحات مدينة أسا الزاك، كارثة طبيعية وإقتصادية لساكنة أسا الزاك المجاورة لواحات المدينة التي تبعد عن مدينة كلميم ب 110 كيلومتر.

وصرح البرلماني الحسين حريش في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن الحرائق أتت على العشرات من الهكتارات والمئات من أشجار النخيل ناهيك عن حقول لأشجار الفواكه والزراعة المعيشية التي تستفيذ منها العديد من الأسر بالمنطقة.

وأضاف النائب البرلماني، أن الصور القادمة من مكان الحرائق، تؤكد وجود خسائر في المواشي بل أن النيران على أبواب الساكنة القريبة من الواحات، حيث أفاد البرلماني بأنه تم تنبيه الحكومة وإتارة موضوع الحرائق بالواحات في إجتماع لإحدى اللجان بالبرلمان.

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الحريق الكارثة الساكنة الواحات شوف تيفي

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